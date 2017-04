Brandweer blust BMW in Den Haag, maar auto niet meer te redden

De BMW brandde helemaal uit op de Heiloostraat in Den Haag (Foto: Regio15)

De brandweer had het vuur snel geblust maar kon de BMW niet meer redden.Nieuwssite Regio15 meldt dat de eigenaresse van de wagen er rekening mee houdt dat het vuur is aangestoken. Dinsdag gingen in Nootdorp vier geparkeerde auto's in vlammen op. Ook hier vermoedt de politie brandstichting.Vorig jaar nam het aantal autobranden in Nederland fors toe , schreef Alarmeringen.nl dat zich baseerde op 112-meldingen.

