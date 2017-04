Waarnemers uit Aruba bij proces over dood Mitch Henriquez

DEN HAAG - Bij het proces over de dood van Mitch Henriquez zijn drie Arubaanse waarnemers aanwezig. Dat meldt RTL Nieuws. Parlementarier Desirée de Sousa-Crous zegt tegen de nieuwszender dat ze met eigen ogen willen zien of de rechtszaak eerlijk verloopt.

De waarnemers zijn er op initiatief van de commissie Justitie van het parlement op Aruba, meldt RTL . Daar groeien de zorgen over het Nederlandse strafrechterlijk onderzoek naar de twee politieagenten, die betrokken waren bij de aanhouding van Henriquez tijdens Night at the Park in 2015.De Sousa-Croes: 'Wij krijgen het gevoel dat de verdachte politiemensen de hand boven het hoofd wordt gehouden. We horen dat de agenten met elkaar hebben kunnen overleggen over hun verklaringen. En dat de voormalige korpschef de garantie gaf dat ze niet ontslagen zullen worden. Het is bijna onmogelijk dat dit in deze tijd in Nederland gebeurt.'De rechtszaak tegen twee agenten die betrokken waren bij de aanhouding van Henriquez gaat donderdag verder. De rechtbank had vijf dagen uitgetrokken voor de inhoudelijke behandeling, maar dat gaat niet door, omdat de verdediging twijfels heeft over de doodsoorzaak.Mitch Henriquez zou volgens een deskundige van de verdediging niet door een nekklem om het leven zijn gekomen. Mogelijk speelden hartritmestoornissen een belangrijke rol, aldus de deskundige. De rechtbank bekijkt donderdag hoe de zaak nu verder moet, en hoe de doodsoorzaak van Mitch Henriquez nader onderzocht moet worden.