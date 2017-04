Laan van Meerdervoort meer waard dan drie Waddeneilanden

Archieffoto

DEN HAAG - De huizen aan de Haagse Laan van Meerdervoort zijn gezamenlijk meer waard dan alle koopwoningen op Vlieland, Ameland en Schiermonnikoog bij elkaar. Dat becijfert woningmarktonderzoeker Calcasa.

De Laan van Meerdervoort telt 1555 woningen met een totale waarde van 580 miljoen euro. Alleen de Amsterdamse Prinsengracht en Keizersgracht zijn meer waard.



Het aantal Haagse woningen dat voor meer dan een miljoen wegging, steeg in 2016 met 23,7 procent ten opzichte van 2015. Dat is een forse stijging, maar die valt in het niet bij de stijging van het aantal dure woningen in Rotterdam (44 procent) en Utrecht (53,8 procent).



Duurste straat in Wassenaar



De Konijnenlaan in Wassenaar blijft de duurste straat van Nederland. Een gemiddelde woning gaat daar weg voor een slordige 2,5 miljoen euro. Ook in Wassenaar steeg het aantal miljoenenhuizen, maar hier slechts met een schamele 8,9 procent.



Het aantal woningen met een prijskaartje van minimaal één miljoen euro is in drie jaar met 75 procent gestegen. Nederland telt nu 48.300 miljoenenwoningen, het hoogste aantal ooit.