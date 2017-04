Advocaat Knoops: Herziening zaak Monique B. lastig, en jarenlang proces

DEN HAAG - De kans is klein dat de zaak van Monique B., die een celstraf van 16 jaar uitzit voor de moord op Maria Schermer, zal worden heropend. Mocht dat toch gebeuren, dan kan dat een jarenlang durend proces worden. Dat zegt de bekende strafpleiter Geert-Jan Knoops. Hij behandelde in zijn carrière meerdere herzieningszaken.

De discussie over herzieningszaken kreeg woensdag vleugels toen bekend werd dat de Rijswijkse Monique B. mogelijk al acht jaar onterecht in de cel zit. Ze werd veroordeeld voor de moord op Maria Schermer in 2009, maar volgens projectgroep Gerede Twijfel , een gerenommeerde groep onderzoekers, is het bewijs tegen B. niet voldoende voor een veroordeling.Een herzieningszaak is voor veel onterecht veroordeelden van levensgroot belang om terug te kunnen keren in de samenleving. Dat zegt advocaat Knoops naar aanleiding van de wens van Monique B. om haar zaak te heropenen. 'Het boek van Gerede Twijfel zal een belangrijke eerste stap zijn, maar het is waarschijnlijk niet voldoende voor een herziening. Er moet een tweede laag bijkomen van nader onderzoek,' legt Knoops uit.Volgens Knoops vergen herzieningsverzoeken altijd heel veel tijd. 'Denk aan drie tot vijf jaar, want het is niet zo dat je een boek 1 op 1 in kunt dienen. Je zult moeten analyseren wat er precies nieuw is en wat de impact van het nieuwe materiaal is.' Het advocatenkantoor van Knoops heeft een innocence project opgericht, gespecialiseerd in dit soort onderzoeken.'De meeste herzieningszaken die in Nederland succesvol zijn afgerond, gingen allemaal om mensen die hun straf al hadden uitgezeten', legt Knoops uit. Als voorbeelden noemt hij de Puttense moordzaak, Ina Post en de Hilversumse 'showbizzmoord'. 'Die veroordeelden konden in het dagelijks leven niet verder.'Een herzieningszaak kan volgens de advocaat dan ook zeer belangrijk zijn. 'Die veroordeelden eisten eerherstel om te kunnen zeggen naar de buitenwereld: ik ben geen moordenaar, ik ben geen verkrachter. Het betekent dat zo'n onderzoek nog steeds, ook jaren later, van groot belang is.'Martien Hunnik werd vorig jaar alsnog vrijgesproken in de geruchtmakende Hilversumse showbizzmoordzaak. 'Een zaak van 32 jaar geleden', herinnert Knoops zich. 'Het is buitengewoon belangrijk dat ondanks die lange, moeilijke weg onterecht veroordeelden om herziening vragen. Het is namelijk niet alleen de enige weg om tot eerherstel te komen, maar ook om verder te kunnen participeren in het leven. En het is ook voor de familie buitengewoon belangrijk dat wordt bevestigd dat iemand onterecht is veroordeeld.'