Mars in Den Haag tegen homogeweld

DEN HAAG - In Den Haag wordt 8 april ook een mars gehouden tegen homogeweld. De actie 'Hand-in-hand met Arnhem' begint om 16.45 uur.

Met de mars wordt gedemonstreerd tegen homogeweld, schrijft gaydenhaag.nl op facebook. Directe aanleiding is de mishandeling van twee mannen in Arnhem. Ze werden dit weekend mishandeld omdat ze hand in hand over een brug liepen.Naar aanleiding van dit incident worden her en der marsen tegen homogerelateerd geweld georganiseerd. Den Haag voegt zich er nu bij.Mensen die in Den Haag willen meelopen, worden opgeroepen om vanaf 16.45 uur hand in hand vanuit hun favoriete kroeg naar het Spuiplein te lopen.