'Moordzaak Monique B. lijkt op eerdere herzieningszaken'

DEN HAAG - De rechtszaak tegen Monique B. vertoont patronen die doen denken aan eerdere herzieningszaken, maar toch moet B. vrezen dat haar veroordeling niet snel herzien zal worden. Dat denkt wetenschapsfilosoof Ton Derksen, die zich jarenlang verdiepte in de rechtszaak van de onterecht veroordeelde verpleegkundige Lucia de Berk.

De Haagse verpleegkundige Lucia de Berk werd mede door het onderzoek van Derksen uiteindelijk in 2010 vrijgesproken. Derksen zet vraagtekens bij het vonnis. Hij herkent patronen in de zaak van B. die hij ook bij eerdere zaken zag waarvan het vonnis herzien werd.'Ina Post was ook een bejaardenverzorger, en die mensen doen geweldig goed werk. Het is levensgevaarlijk werk: als zo'n oudere overlijdt, dan ben jij de eerste die in aanmerking komt. Jij was namelijk op die plaats, jouw DNA is er aangetroffen. Voordat je het weet ben je dan de verdachte.' Post werd veroordeeld voor doodslag op één van haar cliënten in 1986 in Leidschendam. Na haar vrijlating werd ze in 2010 vrijgesproken Wat Derksen ook opvalt, is dat Monique B. nog steeds volhoudt dat zij onschuldig is. 'Van begin tot einde volhouden dat je onschuldig bent... je kunt zeggen: het is een gemakkelijke manier om aan te geven dat je onschuldig bent, maar het komt niet veel voor. Het feit dat zij zich continue is blijven gedragen als een onschuldige is belangrijk.'Toch sluit Derksen zich aan bij strafpleiter Geert-Jan Knoops , die de kans klein acht dat de moordzaak van B. herzien wordt. 'De vraag blijft of een herzieningszaak uitkomst biedt. Als vijf mensen sinds 1984 herziening hebben gekregen op basis van een moord, dan heb je ongelooflijk weinig kans in Nederland.'