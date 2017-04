Te weinig animo voor Haagsch Koningsbal

DEN HAAG - Het Haagsch Koningsbal in het Kurhaus op Scheveningen is wegens gebrek aan belangstelling afgeblazen. Volgens initiatiefnemer Marlene Koelewijn was 'iedereen zeer enthousiast', maar blijft de kaartverkoop achter bij de verwachtingen.

'We hadden 400 aanmeldingen nodig en bleven steken bij ongeveer 250', vertelt ze. 'Ook hebben we geen sponsoren kunnen vinden. Daarom hebben we twee dagen geleden de knoop doorgehakt: het gaat niet door.' Mensen die al kaarten hadden besteld, krijgen hun geld terug.Het leek zo'n goed idee: een sjiek dansevenement op 26 april, dat zou doen terugdenken aan de gouden tijden van weleer. Het bal zou de sfeer moeten uitademen van de verjaardagsfeesten die twee eeuwen geleden al voor koning Willem I werden gehouden op het Lange Voorhout in Den Haag. 'Maar we laten ons niet uit het veld slaan', zegt Koelewijn. 'In 2018 gaan we het opnieuw proberen.'