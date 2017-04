Reislustige Ineke zoekt haar rood-oranje tekenboekje

Ineke Ligtvoet is druk op zoek naar haar boekje met tekeningen. Help jij mee zoeken?

DEN HAAG - Ineke Ligtvoet uit Oegstgeest houdt van schilderen en is reislustig en het liefst combineert ze beide. Als ze onderweg was schilderde ze altijd in een klein rood boekje. Nadeel van kleine boekjes is dat die makkelijker kunnen verdwijnen...

Voor Ineke voelt het tekenboekje als haar dagboek, vertelt ze aan SuperDebby. Ze raakte haar boekje anderhalf jaar geleden kwijt. Maar waar? 'Ik was op Madeira, bij Stonehenge, maar ook in Rome en Sneek... SuperDebby is haar laatste strohalm', zegt ze tegen SuperDebby.



Het boekje is 10x15 cm groot en heeft een rode-oranje kaft. Het bevat eigen kunstwerkjes en een aantekening over de naam van haar dochter Daniëlle, 'Free as a butterfly'. Het boekje kan in een hotel zijn achtergebleven. Het lijkt een onmogelijke missie en toch waagt SuperDebby zich eraan. Help jij ons?



Tips zijn heel welkom en kun je mailen naar superdebby@omroepwest.nl!



