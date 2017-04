Verdachten van liquidatie in Leiden blijven vastzitten

Zeynel Er werd doodgeschoten in de Rooseveltstraat in Leiden (Foto: AS Media)

LEIDEN - De twee mannen die verdacht worden van de liquidatie van Zeynel Er in Leiden, blijven voorlopig in de cel. De rechtbank heeft donderdag het verzoek van één van de verdachten, Mohamed. H., om voorlopige vrijlating afgewezen. De twee zijn in juli vorig jaar opgepakt.

In januari bepaalde de rechter ook al dat H. (35) en medeverdachte Leon N. (23) uit Purmerend langer moesten blijven vastzitten . H. beweert onschuldig te zijn, hij vindt dat er geen bewijs is en dat hij op basis van toevalligheden bij de zaak betrokken is geraakt.In een emotioneel betoog probeerde H. donderdag de rechter ervan te overtuigen hem in vrijheid zijn proces te laten afwachten zodat hij bij zijn gezin kan zijn. 'Mijn dochter van 1,5 herkent mij niet meer en mijn vrouw is depressief.' De officier van justitie vindt echter dat het medeplegen van een liquidatie 'honderd keer erger' is dan niet bij je gezin kunnen zijn.De twee mannen worden ervan verdacht dat ze op 14 juni met een automatisch wapen Zeynel Er (50) doodschoten in de Rooseveltstraat. Een directe link tussen Zeynel en de twee verdachten is er niet. Wel zijn er sporen van beide verdachten gevonden op en rond de bus die bij de liquidatie werd gebruikt.