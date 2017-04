Volg herinrichting Haagse Raamweg via app

DEN HAAG - Volg jij de herinrichting van de Raamweg in Den Haag op de voet? Dan is het misschien een goed idee om de nieuwe app van de gemeente te downloaden. De gratis Raamweg-app houdt je op de hoogte van nieuws, vertragingen of onvoorziene afsluitingen rond deze belangrijke verkeersader.

De gemeente vervangt het riool op de Raamweg en Koningskade. De weg is daardoor tot eind juni (deels) afgesloten en dat is een flinke domper voor verkeer dat de stad in en uit rijdt via de Utrechtsebaan.Via de app houdt de gemeente gebruikers op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden en de geplande afsluitingen. Bij onvoorziene afsluitingen en grote hinder of extra vertragingen wordt een pushbericht verstuurd.De werkzaamheden en daarmee de afsluitingen gebeuren in fases. De Raamweg is sinds 26 maart dicht richting de Utrechtsebaan, tussen het Hubertusviaduct en de Javastraat. Richting Scheveningen is de weg nog open.De komende twee weekenden gaat de Raamweg in beide richtingen dicht, tussen de Javastraat en de Groenhovenstraat.Vanaf 24 april wordt Raamweg negen weken lang in beide richtingen afgesloten tussen de Javastraat en de Laan Copes van Cattenburch. Van 24 juni tot 1 september is het werk naar verwachting klaar en gaat de weg weer open.Er wordt dan nog wel tot 1 september gewerkt op en rond de Wassenaarseweg. Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente . De app is gratis te downloaden in App Store, Windows Store of Google Play.