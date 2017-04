Ervaar zelf hoe blinden en slechtzienden films beleven

Foto: Rob Vlastuin Foto: Rob Vlastuin

LEIDEN - In een mini-bioscoop op wielen kunnen voorbijgangers aan de Lange Mare in Leiden donderdag zelf ervaren hoe audiodescriptie voor blinden en slechtzienden werkt. Audiodescriptie is gesproken begeleiding en omschrijft wat er in een film of op tv gebeurt.

Vereniging Bartiméus Sonneheerdt trapt in Leiden af met een landelijke campagne voor meer audiodescriptie op de Nederlandse televisie. De vereniging hoopt ook dat voorbijgangers hiervoor een petitie tekenen.



De slechtziende Linda Dubbelaar uit Katwijk begeleidt de bezoekers van de mini-bioscoop in Leiden. 'Lang niet iedereen weet wat audiodescriptie is, veel mensen denken dat het gesproken ondertiteling is. In onze mini-bios kunnen ze ontdekken hoe het echt werkt, en wat het voor je doet als je blind of slechtziend bent.' Geïnteresseerden kunnen tot 16.00 uur een kijkje nemen in de speciale bioscoop.



