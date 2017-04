Zaak-Mitch Henriquez in november verder met nieuwe deskundige

DEN HAAG - Het proces over de dood van Mitch Henriquez gaat pas verder in november. Dat heeft de rechtbank donderdag besloten. In de tussentijd moet een nieuwe deskundige beoordelen waar Mitch Henriquez aan overleed na zijn arrestatie in juni 2015 in het Haagse Zuiderpark.

De inhoudelijke behandeling moet tussen 13 en 24 november plaatsvinden en gaat langer dan vijf dagen duren. Dat komt omdat er veel getuigen moeten worden gehoord.Het uitstel kost de nabestaanden extra geld, zegt hun advocaat Richard Korver. Het Openbaar Ministerie (OM) betreurt dat, maar noemt het uitstel 'onvermijdelijk'.Henriquez overleed nadat hij was gearresteerd tijdens muziekfestival Night at the Park in het Zuiderpark. Twee agenten staan terecht voor die fatale arrestatie. Aanvankelijk werd door een patholoog van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gemeld dat hij door politiegeweld was overleden, door het toepassen van een nekklem Eind vorige maand kwam forensisch arts Kees Das, ingeschakeld door de advocaten van de agenten, echter met een nieuw rapport over de doodsoorzaak. Hij concludeerde dat de 42-jarige Arubaan door hartfalen overleed. De rechtbank heeft nu een forensisch arts van het NFI als derde deskundige gevraagd.In de rechtszaal hebben de advocaten van de agenten gezegd dat het nieuwste rapport 'baanbrekend' en 'verhelderend' zou zijn. Ook is er geen sprake van een 'vertragingstactiek', want dat zou niet in het belang van de agenten zijn.De advocaten van de nabestaanden van Henriquez hebben al op meerdere manieren verzocht om toch de identiteit van de agenten te horen. Ze spanden er zelfs een kort geding voor aan, maar tot nu toe kregen zij nul op het rekest. Over twee weken besluit de rechter of er toch gehoor gegeven kan worden aan het verzoek.Bij de zitting donderdag in de rechtbank waren ook drie Arubaanse waarnemers aanwezig. Parlementariër Desirée de Sousa-Crous wil met eigen ogen zien of de rechtszaak eerlijk verloopt.