Trudy maakt al vijf jaar radio vanuit bed

Foto: privébezit

DEN HAAG - Ze noemt zichzelf dj Pluto en ze heeft haar eigen internetradioprogramma om eenzame en zieke mensen uit hun isolement te halen. Het gaat om de Haagse Trudy Seitzinger en ze maakt radio vanaf een bijzondere plek, namelijk vanuit haar bed.

Trudy ligt 24 uur per dag, zeven dagen per week, op bed. Na een ongelukkige val, in combinatie met de reuma in haar gewrichten, was dit het leven dat ze 11 jaar geleden voorgeschoteld kreeg.



'Toen mij dit overkwam, dacht ik: ik kan niet meer lopen, maar wat kan ik nog wel? Mijn grote liefde voor muziek heeft mij ertoe gedreven om radio te gaan maken. Dat is Radio Kickkick geworden. Je moet jezelf nooit afvragen wat je niet meer kan, maar altijd: wat kan ik nog wel?'



Huis verbouwd



Het huis van Trudy is een paar jaar geleden volledig voor haar omgebouwd. Dagelijkse benodigdheden heeft ze handig om zich heen gestald of op afstand bedienbaar gemaakt.



Ook radiomaken stond centraal bij de verbouwing: als zij niet naar de studio kon komen, dan kwam de studio wel naar haar. De microfoon op bed, koptelefoon op, het scherm staat klaar en klaar was Trudy.



Ik doe het voor een glimlach



De zestigjarige Trudy woont samen met haar partner Tilly, die haar vergezelt, helpt en zelf ook een eigen programma is begonnen op radio Kickkick. 'Radio maken was nooit echt mijn passie,' vertelt Tilly, alias dj Shady. 'Maar ik vind het fijn om dit samen met Trudy te doen.'



Twee andere vriendinnen werken ook nog mee aan het programma dat via www.houseofrespect.nl te beluisteren is. Jol (dj Nour) draait Franse en meer alternatieve muziek en cabaret op donderdagavond en vriendin Els verzorgt de promotie via facebook met zelfgemaakte beelden en logo's.



Sociaal isolement



Op die site komen veel dankbare reacties binnen. Toch zou Trudy graag nog meer mensen bereiken voor haar radioprogramma. 'Wij zijn hier voor alle mensen die eenzaam zijn of net als ik niet of slecht de deur uit kunnen. Ik wil ze uit hun sociaal isolement halen. Als zij blij zijn, ben ik ook blij.'



Radio Kickkick is te horen via www.houseofrespect.nl. Het 'gouwe ouwe' muziekprogramma van dj Pluto is op zondagavond tussen 16.00 en 18.30 uur te beluisteren.







Door: Rosa Smit Correctie melden