Politie schiet bij arrestatie in Leiden, agent met snijwond naar ziekenhuis

Foto: Omroep West

LEIDEN - Een politieagent heeft donderdag op de Houtlaan in Leiden een snijwond opgelopen toen hij een man met een mes wilde aanhouden. De verdachte zou kort daarvoor iemand met het wapen hebben bedreigd om een fiets te stelen.

De agenten die rond 12.15 uur op zoek waren naar de man, zagen hem fietsen op de Houtlaan. De verdachte sloeg volgens de politie op de vlucht richting een naastgelegen park. Tijdens een poging hem aan te houden, liep een van de politiemensen een snijwond op.



Uiteindelijk lostten de agenten meerdere waarschuwingsschoten om de 30-jarige Leidenaar te overmeesteren. De gewonde politieagent is naar het ziekenhuis gebracht.



'Slagersmes'



Een getuige zegt tegen Omroep West dat de man een groot slagersmes bij zich had. Volgens haar heeft de politie drie schoten gelost om de verdachte in te kunnen rekenen.