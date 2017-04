OM: Haagse advocaat met drugslab mogelijk ook schuldig aan witwassen

DEN HAAG - De Haagse advocaat Jan Piet van R., die sinds februari in de gevangenis zit, is ook verdachte in een witwasonderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag. Hij zou onder meer hebben gebankierd voor een malafide zorgstichting en verdachte transacties niet hebben gemeld.

In februari werd de Haagse advocaat opgepakt op verdenking van beïnvloeding van getuigen in de strafzaak tegen Klaas Otto, oprichter van motorclub No Surrender. Van R. was in het verleden advocaat van de motorclub en in de gevangenis zou hij briefjes van Otto hebben gekregen en naar buiten hebben gesmokkeld.Na zijn aanhouding werd in de Haagse woning van de advocaat bovendien een drugslab gevonden, compleet met drugsgrondstof, amfetamine en een tabletteermachine. De vondst van het drugslab was voor de Raad van Discipline aanleiding om de Haagse advocaat per direct voor onbepaalde tijd te schorsen Ook werd de rommelige kantoorboekhouding van Van R. in beslag genomen. Daaruit bleek al snel dat de advocaat zich mogelijk ook schuldig heeft gemaakt aan witwassen. Het OM in Den Haag wil donderdag nog niet meer zeggen over de exacte verdenking.Van R. speelde onder andere een prominente rol bij Zorginstelling Stichting Vivence, die verdacht wordt van fraude. Bij ZSV werd gesjoemeld met zorggeld. Na de arrestatie afgelopen zomer van de bestuurder, zijn vriendin, twee toezichthouders en de accountant van de stichting raakte de advocaat intensief betrokken bij de leiding van het bedrijf, tot het faillissement in december. Betalingen van de zorginstelling werden via zijn kantoor verricht, zelfs nog na het faillissement. Curator Frank Feenstra ontdekte bovendien dat de advocaat zich ongeveer 110.000 euro heeft toegeëigend.