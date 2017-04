Poes Spetter vermist!

Help, poes Spetter vermist! Help jij mee zoeken?

DEN HAAG - Cees van Egmond en zijn vrouw Tonny zijn verdrietig. Ze missen hun grijze kortharige poes Spetter. Ze komt elke avond rond 19.00 uur naar huis, maar deed dat op 20 maart niet', zegt Cees tegen SuperDebby. Heb jij Spetter gezien?

Spetter is een grijze kortharige poes van 6 jaar oud. De eigenaren Cees en Tonny wonen in het Agnetapark in Delft. Ze hebben allerlei instanties ingeschakeld zoals het dierenasiel Julialaantje, de Dierenambulance, Amavedi voor vermiste dieren en Facebook, maar dat leverde geen resultaat op. Helaas.



Heb jij Spetter zien lopen of denk je dat het Spetter is? Mail tips naar superdebby@omroepwest.nl







