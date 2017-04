Agent DH02 betreurt uitstel zaak-Henriquez

DEN HAAG - Eén van de twee agenten die terechtstaat voor de dood van Mitch Henriquez zei donderdag in de rechtszaal dat hij het uitstel van de rechtszaak betreurt. 'Voor de nabestaanden, maar ook voor mijn gezin', zei de agent, die wordt aangeduid als 'DH02'.

De zaak wordt pas in november inhoudelijk behandeld , zo werd donderdag op de zitting besloten. De twee agenten waren aanwezig in de rechtszaal, maar zaten in een afgeschermd hok. Zij waren voor het publiek niet zichtbaar en ook hun stemmen werden vervormd.De nabestaanden van Henriquez hebben via de rechter geprobeerd de namen van de agenten te bemachtigen om onder meer onderzoek te kunnen doen naar hun verleden. Dit verzoek werd echter afgewezen . De rechter buigt zich nu nog een keer over het verzoek en besluit over twee weken. Hij zal dan ook uitspraak doen over andere verzoeken, zoals de vragen van de advocaten voor de deskundige die onderzoek doet naar de doodsoorzaak Agent DH02 vertelde donderdag nogmaals dat hij vreest voor de veiligheid van zichzelf en zijn gezin. De agenten en hun gezinnen zijn na Mitch Henriquez' arrestatie in 2015 ernstig bedreigd . In de Haagse Schilderswijk waren dagenlange rellen 'Mijn gezin heeft hier niet voor gekozen. Ik ook niet overigens. Ik heb mijn werk gedaan en ben daarom hier terechtgekomen.' Hij hoopt dan ook dat de rechtbank niet besluit alsnog zijn naam vrij te geven.Henriquez werd in juni 2015 in het Haagse Zuiderpark aangehouden, nadat hij had gedreigd een wapen te hebben. Dat bleek niet het geval. Agenten pasten een nekklem toe en de Arubaan raakte bewusteloos. Hij overleed later. Een deskundige van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) concludeerde dat Henriquez overleed door verstikking door de nekklem.Twee van de vijf betrokken agenten staan terecht voor zijn dood. De advocaten van de agenten kwamen onlangs met een rapport van een deskundige die een andere conclusie trok: Henriquez zou door hartfalen zijn overleden. Dat rapport was reden om een derde deskundige in te schakelen en de zaak pas in november inhoudelijk te behandelen.