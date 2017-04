Leiderdorper (26) opgepakt op verzoek van Frankrijk

Arrestatieteam in actie (archieffoto)

WOUBRUGGE - Een 26-jarige man uit Leiderdorp is door de politie in Woubrugge gearresteerd in een onderzoek naar handel in verdovende middelen. Frankrijk had een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd, zo liet de politie donderdag weten.

De man kwam woensdagmiddag in beeld. Gezien het verleden van de man besloot de politie de hulp van een arrestatieteam in te roepen. Hij kon rond 19.00 uur in zijn auto worden gearresteerd op de Cornelis Kempenaarlaan in Woubrugge.



