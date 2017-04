DEN HAAG - Voormalig Vestia-topman Erik Staal blijft langer vastzitten. Dat heeft een woordvoerder van het Functioneel Parket, gespecialiseerd in grote fraudezaken, donderdagmiddag bekendgemaakt. Staal werd maandag op Schiphol aangehouden. Hij zou zou als bestuurder van de Housing Association South Africa (HASA) zo'n 1,2 miljoen euro hebben verduisterd.

De HASA heeft als doel om betaalbare woningen te bouwen in Zuid-Afrika. De stichting werd gefinancierd door woningcorporaties, vooral uit de Haagse regio. Zo zou Vestia 4 miljoen euro aan de HASA hebben gedoneerd.Vijf jaar geleden ging Vestia - onder meer actief in Den Haag en Delft - bijna ten onder door een frauduleuze speculatie met zogeheten 'rentederivaten' . De woningcorporatie moest met 2 miljard euro gered worden, voornamelijk opgebracht door huurders. De andere Nederlandse corporaties droegen 700 miljoen euro bij. Vorig jaar kocht Staal een aansprakelijkheidsprocedure die Vestia tegen hem had aangespannen, af voor een miljoen euro.Nu is de oud-topman van de corporatie dus verdachte in een fraudezaak. Er zijn maandag invallen geweest in huizen in Krimpen aan de Lek, België en op Bonaire . Ook zijn 64-jarige ex-schoonzus is verdachte in de zaak. Zij wordt verdacht van medeplegen van witwassen, maar mag het onderzoek in vrijheid afwachten. Het voorarrest van Staal is verlengd met twee weken.