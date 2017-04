Onrust in tram 16 door verwarde man

Foto: Regio 15

DEN HAAG - Een verwarde man heeft donderdagochtend in Den Haag tram 16 op stelten gezet. Hij gedroeg zich vreemd en had een 'vreemd' voorwerp bij zich. Andere passagiers belden verontrust de politie.

Agenten hielden de man aan toen hij bij een halte op de Stadhouderslaan uitstapte. Ook de tram werd doorzocht. Hij bleek een gasfles bij zich te hebben.



De man is meegenomen naar het politiebureau en later naar de opvang voor verwarde personen gebracht. De tram kon later zijn weg weer vervolgen.