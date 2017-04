Den Haag slibt dicht dit weekeinde; kom met het ov!

DEN HAAG - Wie dit weekend met de auto naar Den Haag wil, moet rekening houden met grote verkeersdrukte. De Raamweg, één van de belangrijkste verkeersaders is dicht, en er zijn allerlei evenementen en activiteiten in de stad.

De Raamweg wordt vrijdagavond om 20.00 uur in beide richtingen afgesloten . De gemeente werkt daar aan de riolering, en voor het eerst is de belangrijke verkeersader nu in beide richtingen dicht.Maandagochtend voor de spits moet de weg richting Scheveningen weer open gaan.De Lozerlaan wordt aangeraden als omleidingsroute, maar daar is het dit weekend extra druk in verband met het Turks referendum . Op industrieterrein Zichtenburg, dat vlak bij de Lozerlaan ligt, is een stemlokaal ingericht waar Turken kunnen stemmen over de vraag of president Erdogan meer macht moet krijgen.Dan wordt dit weekend ook nog de Duinenmars gehouden vanuit Kijkduin. Vorig jaar kwamen hier veertienduizend mensen op af.De Lozerlaan is dus al druk, maar zondag gebruikt de wielerwedstrijd Omloop van de Glazenstad die weg ook korte tijd. Dat zal zo rond 16.00 uur zijn.De gemeente raadt mensen aan om zoveel mogelijk met het openbaar vervoer te komen.