Brand verwoest boot en auto in Den Haag

DEN HAAG - Een boot die langs de Haagse Boomsluiterskade in het water ligt, is donderdagmiddag verwoest door een brand. Ook een op de kade geparkeerde auto vatte vlam.

In de wijde omgeving waren zwarte rookpluimen te zien. De brand zorgde voor huizenhoge vlammen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.Omstanders zorgen ervoor dat de boot niet zonk, omdat er volgens de havenmeester bepaalde chemicaliën aan boord zijn. De afgebrande auto was een Porsche Cayenne, waarmee de schade tienduizenden euro's groter is dan gedacht.