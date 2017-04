Robin Haase en Thiemo de Bakker in enkelspel Davis Cup

REGIO - Tennissers Robin Haase en Thiemo de Bakker spelen vrijdag in de Daviscupwedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina de twee partijen in het enkelspel voor Nederland.

Hagenaar Robin Haase is de kopman van de Oranje-ploeg. Hij begint in de Arena Zenica tegen Mirza Basic, de nummer 170 van de wereld. Haase staat momenteel op de 48ste plaats.



Westlander Thiemo de Bakker speelt de tweede enkelpartij tegen Damir Dzumhur. Een lastige partij voor De Bakker (434ste op de ranglijst) die een opponent treft die aanmerkelijk hoger op de ranglijst (73ste).



Dubbel



Jean-Julien Rojer en Tallon Griekspoor vormen zaterdag in het dubbelspel het Nederlandse koppel. Zondag zijn de laatste twee partijen in het enkelspel. Robin Haase speelt dan tegen Dzumhur en De Bakker tegen Basic.



De winnaar van de wedstrijd in de tweede ronde van groep 1 van de Europees/Afrikaanse zone, mag spelen voor een ticket voor de wereldgroep van 2018.