Rechter: Masturberen op balkon mag niet

Foto: ANP

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een 59-jarige man uit Alphen aan den Rijn is veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete van 500 euro, omdat hij in zijn blootje op zijn balkon heeft staan masturberen. De Alphenaar werd afgelopen zomer aangehouden.

Het balkon van zijn huis in de Seringenstraat in Alphen aan den Rijn was het decor van de persoonlijke pleziertjes van de man. Maar de rechter vindt dat dat niet de juiste plek is om te masturberen. Om die reden is de Alphenaar een voorwaardelijke boete opgelegd, met een proeftijd van twee jaar.



De man en de officier van justitie accepteerden de straf en gaan allebei niet in hoger beroep. Als de Alphenaar binnen twee jaar nogmaals in de fout gaat, moet hij de boete alsnog betalen.