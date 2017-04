'Man met slagersmes ging in gevecht met politieagent'

LEIDEN - 'Agenten vroegen hem een paar keer te stoppen en af te stappen, maar dat deed hij niet.' Meerdere mensen zagen donderdagmiddag in Leiden hoe een man met een mes probeerde te vluchten voor de politie en in gevecht raakte met een agent.

Rond 12.15 uur werd 112 gebeld toen een gewapende man een jongen bedreigde om zijn fiets te stelen. Hij had een groot slagersmes vast, zegt een getuige. De verdachte, een 30-jarige Leidenaar, probeerde na de fietsendiefstal te vluchten voor de politie.'Ik zag dat hij aan kwam fietsen en dat agenten erbovenop doken', vertelt een getuige tegen Omroep West. 'Hij stopte niet, dus uiteindelijk sprong er een agent voor de fiets. Daarmee ging hij in gevecht.' Tijdens die worsteling is de politieman gewond geraakt.Daarna waren er schoten te horen in de Leidse Hout, een park vlak naast het Alrijne Ziekenhuis aan de Houtlaan in Leiden. 'Die waarschuwingsschoten waren duidelijk te horen, het waren er drie', zegt de ooggetuige. 'Ik dacht zelf eerst dat het vuurwerk was, maar mijn collega zei meteen dat dat het niet was.'De politie bleek inderdaad een aantal keer te hebben geschoten om de man met het mes te overmeesteren. 'Een agent vroeg daarna of ik EHBO had', vertelt een andere omstander. 'En dat heb ik, dus ik ben toen met hem mee gerend. Daar waren collega's van hem al met hem bezig.'Tijdens het wachten op een ambulance, werd er gezorgd voor theedoeken om de snijwond van de agent te kunnen verbinden. 'Maar de wond viel wel mee', vertelt de getuige. De politieman is later nog wel voor controle naar het ziekenhuis gebracht.De 30-jarige verdachte verzette zich hevig tegen zijn arrestatie, maar is uiteindelijk naar het politiebureau gebracht, met vijf agenten bovenop hem. 'Hij is toen schreeuwend in een busje gezet.'