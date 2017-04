Jeu de boulesclub zoekt leden die samen een balletje willen rollen

DEN HAAG - Ze slaan geen balletje, maar rollen er een met Franse elegantie. De spelers van de Haagse jeu de boulesvereniging Treffershofstad zoeken nieuwe leden met wie ze dit heerlijke Franse spel kunnen spelen.

Op de grens van Den Haag en Rijswijk, in het Kruisvaarderspark, is een groene oase waar de leden elke dinsdagmiddag jeu de boulen met elkaar. Maar de club is de afgelopen jaren steeds kleiner geworden. 'We hebben de schouders eronder gezet om nieuwe leden te werven want we zijn een leuke club die veel meer doet dan alleen een balletje rollen zoals bootje varen of een Franse middag', vertelt André van Soest tegen SuperDebby.Volgens André is het leuke van jeu de boules, ook wel petanque genoemd in Frankrijk, dat iedereen het kan. 'Een 8-jarige kan van iemand van 88 winnen. Het is een toegankelijke, laagdrempelige sport dat je in teams kunt spelen. Je bent lekker samen bezig in de buitenlucht. En bij slecht weer kunnen we op de banen in het clubgebouw terecht', zegt André.Zie je die jeu de boules sport wel zitten? KIjk eens op de website van Treffershofstad voor meer informatie. Zie je het zitten om eens te gaan kijken, stuur een mail naar superdebby@omroepwest.nl