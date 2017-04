Uitbreiding Madurodam nieuw explosief dossier voor Haags stadsbestuur

DEN HAAG - Terwijl de Legolandcrisis in het Haagse stadhuis nog na-ettert, komt het volgende explosieve dossier er al weer aan. Het Haagse college en de gemeenteraad moeten de komende weken beslissen over de uitbreiding van Madurodam. Volgens het attractiepark is dat nodig om meer bezoekers te trekken zodat Madurodam ook in de toekomst het hoofd boven water kan houden. Maar voor de plannen moet 0,7 hectare bos wijken. En dat ligt bij sommige partijen gevoelig.

In 2015 heeft Madurodam bij de gemeente aangegeven dat het wil uitbreiden. Het park heeft plannen om een nog aantal overdekte paviljoens te bouwen zodat het minder afhankelijk is van het weer en het hele jaar door bezoekers trekt. Dat is noodzakelijk voor de continuïteit van het attractiepark. Madurodam neemt de complete investering voor zijn rekening.Het Haagse college van burgemeester en wethouders heeft in een brief aan de gemeenteraad op 8 september 2015 laten weten dat het 'een positieve grondhouding met betrekking tot uitbreiding van Madurodam' heeft. Maar tot nu toe heeft het nog geen groen licht gegeven.Het college heeft namelijk voorwaarden gesteld en bekijkt momenteel of Madurodam daaraan heeft voldaan. Het gaat onder andere om verkeersafwikkeling, het betrekken van belanghebbenden bij de plannen en het groen in de omgeving. Zo moet het groen in de omgeving groen blijven en het mag er in kwaliteit niet op achteruit gaan. Ook moet het groen openbaar toegankelijk blijven.En daar ligt de gevoeligheid van het dossier. Voor de uitbreiding is het volgens Madurodam nodig om 7.000 vierkante meter (0,7 hectare) van de Scheveningse bosjes af te snoepen. Dat was in de oorspronkelijk plannen 1,6 hectare maar na gesprekken met omwonenden en natuurorganisaties is dat teruggebracht.Desondanks is collegepartij de Haagse Stadspartij (HSP) nog niet tevreden. De partij ziet niet in dat de kap van de bomen nodig is. HSP-raadslid Gerwin van Vulpen: 'Ik ben daar niet van overtuigd. Wij vinden Madurodam heel belangrijk, maar het groen in onze stad ook. Groen is namelijk van groot belang voor de economie. Internationale instellingen, bijvoorbeeld, kiezen voor Den Haag omdat het zo'n groen karakter heeft. We moeten dus echt zuinig zijn op ons groen.'Volgens de HSP zijn er mogelijkheden om op het huidige terrein extra ruimte te vinden. 'Inbreiden heet dat', zegt Van Vulpen. 'Dat betekent dat Madurodam die paviljoens ook onder de grond zou kunnen bouwen. In de paviljoens worden onder andere video's getoond en daarvoor is geen daglicht nodig.'Ook coalitiepartner D66 twijfelt over de uitbreidingsplannen. 'Wij zijn natuurlijk blij met Madurodam in Den Haag. Aan de andere kant willen we ook dat onze stad groen blijft', zegt D66-raadslid Anne Toeters. De partij heeft nog geen standpunt ingenomen en wacht eerst de conclusie van het college af.Collegepartij CDA is daarentegen enthousiast. 'Ik vind het een geweldig idee dat een ondernemer uitbreidingsplannen heeft om meer bezoekers te trekken', zegt CDA'er Cees Pluimgraaff. 'Dat is goed voor het toerisme in de stad en dus voor de lokale economie.'Het college beslist volgens een gemeentewoordvoerder dit voorjaar over de uitbreidingsplannen van Madurodam. Daarna moet de gemeenteraad zich er nog over buigen. Maar dat er na de Legoland-crisis nu opnieuw een heftig dossier op tafel ligt, zoveel lijkt wel duidelijk.