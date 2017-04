Ongebruikte verf te koop voor habbekrats

DEN HAAG - Heb je verf nodig, maar niet veel geld te besteden? Daar heeft de gemeente Den Haag iets op bedacht. Door een proef met hergebruik van verf kunnen mensen met een laag inkomen, maar ook sociale en maatschappelijke instellingen zoals buurthuizen en sportclubs, tegen een kleine vergoeding verf kopen bij kringloopwinkels.

De gemeente moedigt inwoners van Den Haag aan om blikken ongebruikte verf in te leveren bij één van de drie afvalbrengstations in de stad. 'Een deel van deze verf is nog goed te gebruiken en hoeft niet weggegooid te worden', meldt de gemeente. Daarbij gaat het alleen om (latex) verf op waterbasis.



Veertig procent van het klein chemisch afval in Nederland bestaat uit verf, volgens de gemeente. En hoewel dat slecht voor het milieu is, verdwijnen er jaarlijks vele liters ongebruikte verf in de verbrandingsoven.



Verkrijgbaar bij vier kringloopwinkels



Daarom is in Den Haag een proef gestart. De ingezamelde verf is verkrijgbaar bij vier kringloopwinkels: Zwedenburg 155, Hengelolaan 423 en Neherkade 1000 in Den Haag en De Bruyn Kopsstraat 2a in Rijswijk.



Behalve Den Haag doen ook Rotterdam, Amsterdam en Den Bosch mee met het project. Over een aantal maanden wordt bekeken hoeveel herbruikbare verf de proef heeft opgeleverd en of er voldoende belangstelling voor is.



