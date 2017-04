Literatuurmuseum en Kinderboekenmuseum mogelijk ook naar Museumkwartier

DEN HAAG - Het Literatuurmuseum en Kinderboekenmuseum verhuizen zeer waarschijnlijk ook naar het Haagse Museumkwartier. De gemeente is op zoek naar een geschikte plek om de beide instituten daar onder te brengen. De musea zijn nu nog gevestigd in het complex van de Koninklijke Bibliotheek (KB) achter het Centraal Station in Den Haag.

Dat hele gebied – tussen CS en de Utrechtsebaan - moet worden vernieuwd . Er komen onder meer twee grote woontorens (een van 100 meter hoog en een van 120 meter hoog) op de Grotiusplaats. Een deel van de Utrechtsebaan wordt overkapt.Het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Den Haag denken na over een renovatie van de KB. ‘Dat moet', zegt de Haagse wethouder Joris Wijsmuller (HSP). ‘Maar het is nog wel een puzzel hóe dat moet.’Maar de beide musea die ook in het complex zijn gevestigd, hopen naar een andere plek in de stad te verhuizen. ‘Die kijken aan de ene kant naar de plannen van het Rijksvastgoedbedrijf in dit gebied. Maar ze kijken ook breder’, aldus de wethouder.Het Museumkwartier is het gebied rond het Lange Voorhout in Den Haag . Daar zijn nu al onder meer het Haags Historisch Museum, Museum Bredius en het Mauritshuis gevestigd. De bedoeling is verder dat het museum Escher in Het Paleis naar de Amerikaanse ambassade verhuist, als die naar Wassenaar is verplaatst.De gemeente ziet het Museumkwartier als ideale plek voor het Literatuurmuseum en Kinderboekenmuseum. Wijsmuller: ‘Omdat we juist ook het Museumkwartier willen versterken en daar meer functies aan willen toevoegen.’ Volgens hem vormen de collecties van de boekenmusea een mooie aanvulling. ‘Je voegt daar iets fantastisch aan toe.’Volgens Wijsmuller zijn er diverse plekken waar de musea kunnen worden gevestigd. Welke, wil hij nog niet zeggen. ‘Dat zijn allemaal puzzels die moeten worden gemaakt, ook in financiële zin. Dus daar kunnen we niet op vooruit lopen. Maar wij zijn er hard mee bezig.’De Haagse gemeenteraad toonde zich donderdag tijdens een commissievergadering positief over de ontwikkelingen in het gebied tussen het Centraal Station en de Utrechtsebaan.Wel vroegen partijen als de VVD nog aandacht voor de gevolgen van het toevoegen van grote hoeveelheden woningen. Dat betekent dat er dan ook scholen, speelplaatsen en bijvoorbeeld ondergrondse parkeergarages moeten bijkomen, constateerde bijvoorbeeld VVD-raadslid Frans de Graaf.Andere partijen – zoals D66 en de Partij voor de Dieren – benadrukten het grote belang van duurzaam bouwen. Zij hopen vooral dat de twee torens die er moeten komen aan de modernste eisen gaan voldoen. Wijsmuller verklaarde dat ze onder meer niet worden aangesloten op het gasnet en zullen worden voorzien van zonnepanelen.