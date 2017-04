Agenten in 'apenpakkie' arresteren scheldende man bij brand in Den Haag

DEN HAAG - Een afgesloten straat vanwege een brand op de Haagse Boomsluiterskade kwam een voorbijganger donderdagmiddag blijkbaar niet zo goed uit. De politie had een afzetting gemaakt, omdat een boot en een auto in lichterlaaie stonden.

Volgens de politie schreeuwde de boze man dat de agenten een 'apenpakkie' droegen. Ook zou hij 'je kankermoeder' hebben geroepen naar de politiemensen. Tijdens de aanhouding van de man raakten twee agenten licht gewond aan hun handen en nek.Van de boot en de auto waren na de brand weinig meer over. Over de oorzaak ervan is nog niets bekend.