Kamer: Rechtszaken moeten makkelijk kunnen worden heropend

DEN HAAG - Het kabinet moet snel werk maken van de wens van de Kamer om rechtszaken makkelijker te kunnen heropenen. ‘Ik word erg ongeduldig. Een meerderheid van de Kamer wil dit. Dus we gaan de minister achter de broek zitten om dit ook echt makkelijker te maken vanwege het vertrouwen van mensen in de rechtsstaat,’ aldus SP-Kamerlid Michiel van Nispen.

Van Nispen houdt zijn pleidooi naar aanleiding van de zaak Monique B. Daarvan werd deze week duidelijk dat zij wellicht onterecht is veroordeeld wegens moord. Het heropenen van dit soort zaken is nu nog moeilijk.Op dit moment kan een zaak alleen worden heropend als sprake is van een ‘nieuw feit’. Een gegeven dat ten tijde van de veroordeling niet bij rechter bekend was.Van Nispen benadrukt dat de politiek zich niet inhoudelijk met rechtszaken moet bemoeien. ‘Over de juistheid van een veroordeling moeten wij ons niet uitlaten. Dat moeten we niet doen vanwege de scheiding van de machten. Maar ook omdat wij niet de experts zijn die kunnen beoordelen of op juist gronden wettig en overtuigend is bewezen of iemand strafbare feiten heeft gepleegd.’Wel heeft hij geconstateerd dat er nu gerede twijfel is. En daarom zou wat hem betreft een rechter zich opnieuw over de zaak zou moeten buigen. Dat is nu moeilijk. Daarom is hij er al lang mee bezig om dat makkelijker te maken. ‘Omdat het een drama is voor de rechtsstaat als onschuldige mensen in de gevangenis zitten.’De Kamer steunde daarom een voorstel van de SP waarin staat dat ook nieuw onderzoek, nieuwe inzichten, nieuwe wetenschappelijke inzichten, maar ook twijfel – heeft een rechter het toen wel goed gezien - moeten kunnen leiden tot een herziening.’Een half jaar geleden de Kamer hier al over met de toenmalige bewindsman Ard van der Steur. Maar sindsdien bleef het stil. Van Nispen: ‘De minister had toen tijd nodig. Het is ook ingewikkeld dus dat begrijp ik. Maar het wordt nu tijd om wat te doen.’