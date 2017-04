Waar blijft de eerste tweet van Pauline Krikke? En waar zou deze over gaan?

Pauline Krikke | Foto: ANP / Nabewerking: Omroep West

DEN HAAG - Pauline Krikke is sinds donderdag in het bezit van een Twitter-account. Een journalist heeft een profiel voor de kersverse burgemeester van Den Haag aangemaakt en het aan haar overgedragen. Nu is het wachten op de eerste tweet van Krikke. En waar zou zij dan over schrijven?





Krikke heeft aangegeven dat ze het account ook echt gaat gebruiken. Maar wanneer dat precies gaat gebeuren, is nog even de vraag. Krikke's voorganger, burgemeester Jozias van Aartsen, was helemaal niet actief op sociale media.



Volgen!



Ook zo benieuwd naar de eerste tweet van Krikke? Volg haar dan via

Wij zijn niet de enigen die nieuwsgierig zijn naar de eerste '140 tekens' van Krikke op het social media-kanaal. Er zijn namelijk al ruim driehonderd mensen die de burgemeester volgen. Onder wie verschillende Haagse raadsleden, wijkagenten, en jawel, ook de gemeente Den Haag zelf. De eerste tweet zal dus niet onopgemerkt blijven.

