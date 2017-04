SP en GroenLinks 'barricaderen' opening Maximabrug

ALPHEN AAN DEN RIJN - Bij de officiële opening van de Koningin Maximabrug in Alphen aan den Rijn hebben politieke partijen SP en GroenLinks donderdag een protestactie gehouden. Door een 'barricade' van bootjes met een spandoek kwam het feestje van de gemeente en de provincie tijdelijk stil te liggen.

De gemeente Alphen aan den Rijn had een boot gehuurd waarop de Maximabrug op feestelijke wijze werd geopend. Die boot zou onder de brug doorvaren, maar daar staken SP en GroenLinks een stokje voor. Zij versperden met twee kleinere bootjes de doorvaart door een spandoek op te hangen met de tekst 'Handen af van de Gnephoek'.Daardoor werd het feestje voor tien minuten verstoord. De twee oppositiepartijen staken fakkels af en riepen hun mening over de 'megalomane' en 'te dure' Maximabrug. Ook protesteerden ze tegen de mogelijke komst van een rondweg en een woonwijk in de Gnephoekpolder tussen Alphen en Koudekerk.Na tien minuten rolden de activisten hun spandoek weer op, zodat de feestelijkheden hervat konden worden. Het was niet de bedoeling van SP en GroenLinks om de opening volledig te verhinderen, maar ze wilden aandacht vragen voor behoud van het groene karakter van het Groene Hart.