Rinus Israel (75) helpt amateurclub uit de brand

Rinus Israel als trainer (foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - Je bent nooit te oud om een voetbalclub te trainen. Daarvan is Rinus Israel het levende bewijs. De oud-trainer van ADO Den Haag pakt het trainersvak weer op en gaat per direct aan de slag als hoofdcoach bij de amateurs van OFC, dat in de derde divisie uitkomt.





Samen met Jan de Haze maakt Israël het seizoen af bij OFC. Zij moeten er samen voor zorgen dat de Noord-Hollandse club ook volgend seizoen in de derde divisie uitkomt. Het opgedoekte Young Boys was de laatste (amateur)club waar Israel als trainer actief was.



ADO Den Haag



Half maart was Israel te gast in TV West Sport. Samen met Bart Nolles keek hij terug op zijn tijd als trainer bij ADO Den Haag. Bekijk dat gesprek hieronder terug.





