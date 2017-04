'Het vergt precisie om het paard geen pijn te doen'

De Lier - Hij rijdt het hele Westland door om paarden van hoefijzers te voorzien. Met zijn mobiele werkplaats past en meet Jeroen van de Wiel uit De Lier het hete ijzer speciaal voor de dieren. Hij is hoefsmid. Een druk beroep, wat meer precisie vereist dan je in eerste instantie misschien zou denken.

Terwijl Van de Wiel bezig is met de voeten van het paard, is het dier vooral geïnteresseerd in het shirt van de smid. Af en toe geeft hij het paard een standje, zodat hij zonder problemen verder kan werken.'Als je dit zo ziet zou je denken dat ik maar wat spijkers in zijn voet sla, maar er zit een gedeelte waar het paard geen pijn voelt. Het is heel precies werk om in dat gevoelloze gedeelte te blijven', vertelt hij als hij klaar is.Of een paard nu wedstrijden rijdt, of in de wei wordt gehouden, Van de Wiel zorgt ervoor dat de paarden die hij behandelt weer vrolijk kunnen rondlopen. Hij neemt stagiairs aan die tijdens hun opleiding, en eventueel daarna, bij hem kunnen werken.Er zijn rond de 500.000 paarden en ongeveer 300 hoefsmeden, dus druk heeft de branche het wel. Een goede opleiding is erg belangrijk volgens de hoefsmid. 'Je werkt met andermans paarden. Het is heel belangrijk dat dat netjes en secuur gebeurt.'