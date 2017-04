Nederlaag en overwinning voor Raymond van Barneveld

Darter Raymond van Barneveld (foto: ANP)

DEN HAAG - Raymond van Barneveld is in de Premier League Darts donderdag twee keer in actie gekomen. De Hagenaar moest in Dublin in de eerste partij zijn meerdere erkennen in dartslegende Phil Taylor: 7-3. Later op de avond nam hij echter revanche tegen James Wade: 7-2.





Van Barneveld staat nu op een gedeelde tweede plek, samen met de Schot Peter Wright.



