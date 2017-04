COC Haaglanden: 'Het is genoeg'

Regenboogvlag

DEN HAAG - ‘We willen hiermee een signaal geven aan de maatschappij, het is genoeg zo’. Peter van Koesveld is vrijwilliger van COC Café en organiseert met een aantal andere mannen een mars door Den Haag uit protest tegen anti-homogeweld. Aanleiding is de kloppartij van afgelopen weekend in Arnhem. Twee mannen die hand in hand over een brug liepen werden in elkaar geslagen met een betonschaar.





'Het idee voor de solidariteitsactie is pas afgelopen maandag bedacht', zegt Roy Walthaus, die het idee opperde om íets te doen tegen het geweld. Hij hoopte in eerste instantie op vijftig deelnemers, maar door de positieve reacties die hij kreeg, verwacht hij er op dit moment minstens 250.



Steunbetuiging



'Het is een beetje uit de hand gelopen, want het wordt groter en groter. Maar dat is wel fijn, want het voelt als een steunbetuiging', zegt Walthaus trots. 'Het is ook een signaal aan de lokale en landelijke politiek, zeker aan de partijen die nu aan de formatietafel zitten', zegt Meint Helder, die ook betrokken is bij de organisatie van de actie.



'De optocht begint





