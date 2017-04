Gewonde na ongeluk op Veilingroute N222

Foto Regio 15

NAALDWIJK - Bij een ongeluk met een Porsch Cayenne in Naaldwijk is in de nacht van donderdag op vrijdag de bestuurder gewond geraakt.

Volgens de nieuwssite regio 15 verloor de automobilist op de Veilingroute N222 ter hoogte van de plas bij Wollebrand de macht over het stuur.



De auto belandde in de berm. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De auto is door een bergingsbedrijf afgevoerd.