Duizenden deelnemers verwacht bij 66ste Duinenmars

DEN HAAG - Dit weekeinde wordt de 66ste Duinenmars gehouden. De starttijden van de diverse afstanden zijn op zaterdag en zondag tussen 8:00 uur en 15:00 uur. Er worden weer duizenden deelnemers verwacht.

Iedereen kan aan de wandeltocht meedoen , zowel in een groep als individueel. Er kan op zaterdag of op zondag gelopen worden, in afstanden van 5 tot 40 km. De routes lopen voor een groot deel door de duinen, gelegen tussen Kijkduin en Wassenaar. De start en finish is het parkeerterrein aan de Machiel Vrijenhoeklaan in Kijkduin. De organisatie ligt in handen van de Stichting Duinenmars.De eerste Duinenmars werd gehouden in 1952. Het initiatief tot de mars werd genomen om geld in te zamelen voor gehandicapte scouts, en voor scoutingactiviteiten in de regio Den Haag. Vanaf eind jaren 70 gaat er ook een deel van de netto opbrengst naar instellingen voor gehandicapte jongeren die geen lid van scouting zijn.