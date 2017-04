Stolwijk wordt gek van enorme hoeveelheid vliegen: 'Buiten een boterhammetje eten kan niet'

STOLWIJK - 'Als het zonnetje schijnt en je wilt lekker buiten je boterhammetje eten kan dat niet, je eet ze gewoon op.' Dat zegt Mandy uit Stolwijk. Ze heeft het helemaal gehad met de enorme hoeveelheid vliegen die het dorp teistert.

'Ze zijn echt overal', zegt de vrouw. 'In de tuin, op het meubilair, op de grond. Het is gewoon de klassieke zwarte vlieg.' In het dorp weten ze niet waar de vliegen vandaan komen.Sommige mensen denken dat het om zogeheten clustervliegen gaat. Dat zijn beesten van een kleine centimeter lengte. Ze overwinteren op droge overdekte plaatsen. Als de zon begint te schijnen worden ze actief.Er zijn nogal wat huis-tuin-en-keukentips voor het zoemende probleem. Bijvoorbeeld: vul een boterhamzakje met water en hang dit voor de keukendeur en op een paar plekken in de tuin. Je kunt er ook voor kiezen om een schaaltje water met kruidnagels neer te zetten op een tafel, dat schijnt voor vliegen gruwelijk te stinken. Ook schijnen de beesten een hekel te hebben aan spiegeltjes boven de keukendeur of aan de parasol.