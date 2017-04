Avifauna dolblij: eerste dwergaapje ooit geboren in vogelpark

Het pas geboren dwergaapje met zijn vader. (Foto: Avifauna)

ALPHEN AAN DEN RIJN - Bijzonder babynieuws vanuit Vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn. Er is namelijk een dwergaapje geboren, en dat is een unicum. 'Het is de eerste keer dat er bij ons zo'n aapje is geboren', zegt een enthousiaste woordvoerder.





'Gelukkig doet de ander het wel heel erg goed. Het gaat zelfs zo goed dat hij ook naar buiten mag', zegt de woordvoerder.



Rondgedragen door vader



De eerste weken wordt het jong alleen door de vader rondgedragen. Het aapje gaat alleen naar de moeder om te zogen. Pas na twee maanden gaan ze zelf op zoek naar voedsel. De jongen helpen bij de verzorging van eventuele nieuwe jongen en blijven bij hun ouders in de groep. Zelfs wanneer ze volwassen zijn.



In Avifauna zijn sinds twee jaar naast vogels



