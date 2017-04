Haagse tovert Fries weiland om tot Mondriaanschilderij

DEN HAAG - De Haagse kunstenares Yolanda van Dongen heeft een gigantisch Mondriaankunstwerk gemaakt in een weiland in Friesland. Er zijn slootjes gegraven, grassen gezaaid en bruggetjes beschilderd. Alles in de stijl van Mondriaan: lijnen, vlakken en de kleuren rood, geel en blauw.

Als het kunstwerk straks af is, kunnen bezoekers via de gekleurde bruggetjes door het landschap lopen. Zodra de verschillende grassoorten gaan groeien komt het er heel anders uit te zien dan nu.'Het is een levend schilderij en verandert continu. Ik ben benieuwd wat alle weersomstandigheden met het kunstwerk gaan doen', vertelt Van Dongen aan de regionale Omrop Fryslân Dit jaar is het 100 jaar geleden dat kunststroming De Stijl werd opgericht. Om dat te vieren is 2017 uitgeroepen tot Mondriaanjaar . Kunstenaars die zich destijds aansloten bij De Stijl zochten naar een totaal nieuwe kunst die ook de samenleving moest moderniseren. Piet Mondriaan was daarbij het grote voorbeeld.Koning Willem-Alexander heeft in februari de tentoonstelling 'Piet Mondriaan en Bart van der Leck - de uitvinding van een nieuwe kunst' geopend in het Gemeentemuseum.