Gewonde agent uit Leiden is weer thuis en maakt het goed

Foto: Omroep West

LEIDEN - De politieagent die gisteren in Leiden werd neergestoken maakt het goed. Dat meldt de politie via Twitter. De man is weer thuis.





De gewonde agent werd naar een ziekenhuis gebracht voor behandeling. 'Bedankt voor de steunbetuigingen', laat de politie weten in een bericht op Twitter.





De agent werd donderdag aangevallen door een man met een slagersmes die kort daarvoor een fiets had gestolen. Hij wilde de verdachte aanhouden, maar die verzette zich hevig. Er werden zelfs drie waarschuwingsschoten gelost.