Westland Verstandig niet vervolgd voor lekken geheime stukken

WESTLAND - De lokale partij Westland Verstandig (WV) wordt niet vervolgd voor het vermeende lekken van geheime stukken. 'De ervaring leert dat dit soort onderzoeken zeer veel capaciteit vragen en maar zelden tot een vaststelling van het lek leiden', schrijft het Openbaar Ministerie (OM) in een brief aan de gemeente.

De kwestie vloeit voort uit de schorsing vorig jaar , van de griffier van de gemeenteraad, Nico Broekema . Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan intimidatie, bedreiging en machtsmisbruik. Westland Verstandig publiceerde onder meer het weerwoord van Broekema op de aantijgingen, maar zou ook hebben gelekt uit een besloten overleg van de fractievoorzitters en uit een besloten raadsvergadering. Dat was tegen het zere been van de rest van de gemeenteraad , die burgemeester Sjaak van der Tak opdroeg de aangifte in te dienen Griffier Broekema werd ontslagen , en de Westlandse raad eiste in meerderheid het opstappen van Peter Duijsens van WV en LPF-raadslid John Witkamp. Volgens Duijsens was er niks geheim aan de informatie. Hij ziet het besluit van het OM dan ook als een overwinning voor zijn fractie.Het Openbaar Ministerie maakt in de brief aan de gemeente ook een opmerking over de integriteit in de gemeenteraad. Burgemeester Van der Tak zegt daarover in een reactie: 'voorts trekt het OM, zelfstandig, de belangrijke conclusie dat de integriteit van raadsleden die stukken uit een besloten raadsvergadering op internet plaatsen in het geding is. Over dit punt heeft de raad al eerder haar opvatting geuit richting de fractie WV.'Westland Verstandig ziet de opmerking van justitie juist als een kritische noot over de integriteit van de burgemeester.