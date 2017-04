Deskundige: 'Uitbreiding Madurodam is must voor voortbestaan van het park'

DEN HAAG - De uitbreiding van Madurodam is noodzakelijk voor het voortbestaan van het Haagse attractiepark. Dat zegt Reinoud van Assendelft de Coningh, deskundige op het gebied van Leisure en Cultuur. Hij sluit niet uit dat Madurodam zonder groen licht van de gemeente uitwijkt naar een andere locatie. 'Ik weet zeker dat de gemeente Haarlemmermeer zeer geïnteresseerd zal zijn om Madurodam te hebben in het nieuwe vrijetijdslandschap PARK 21', zegt hij.

Madurodam heeft plannen om overdekte paviljoens te bouwen zodat het ook bij slecht weer bezoekers trekt. Hiervoor wil het park uitbreiden waarbij een deel van de Scheveningse bosjes ingenomen wordt. Het gaat om 7000 vierkante meter bos dat bij Madurodam getrokken zou worden.Collegepartijen de Haagse Stadspartij (HSP) en D66 twijfelen aan het plan. De partijen zijn niet blij met de noodzakelijke kap van de bomen . Volgens de HSP zou Madurodam beter op het huidige terrein extra ruimte kunnen zoeken, door de paviljoens ondergronds te bouwen.Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover de uitbreiding, maar heeft nog geen besluit genomen. Het college bekijkt nog of het plan aan de door de gemeente gestelde voorwaarden heeft voldaan , zoals het behoud van zoveel mogelijk groen in de omgeving en een goede verkeersafwikkeling.Maar volgens Van Assendelft de Coningh is uitbreiding een must voor Madurodam. Van Assendelft de Coningh heeft een adviesbureau voor Leisure en Cultuur en had daarvoor verschillende directiefuncties bij onder andere de Efteling, de schouwburg van Nijmegen en Tiel, Holiday on Ice en Endemol Live Entertainment.'Het is een gouden regel voor attractieparken dat ze om de twee of drie jaar een grote wervende investering doen om mensen te verleiden terug te keren', zegt Van Assendelft de Coningh. We weten uit ervaring dat een nieuwe attractie het aantal bezoekers op peil houdt en mogelijk komen er nieuwe. Maar in het jaar daarna gaat je bezoekersaantal met zes procent omlaag en het jaar daarna nog eens met vier procent. En dan kun je je kosten niet meer bijhouden.'Volgens de deskundige is het voor een attractiepark belangrijk om rekening te houden met de omgeving. Hoe zit het met de inpassing in het landschap? Kan je de verkeersstromen aan? Als je kijkt naar het plan van Madurodam dan zie je dat het park na gesprekken met bewoners de inname van het bos al flink heeft teruggebracht naar 0,7 hectare. Dat is niet meer dan een voetbalveld en dan nog uitgerekt ook. Zoveel extra ruimte is het dus niet, terwijl het voor het voortbestaan van het park echt noodzakelijk is.'Hij sluit niet uit dat als de gemeente Den Haag geen groen licht geeft voor de uitbreidingsplannen, Madurodam mogelijk naar een andere gemeente uitwijkt. Daar is een aantal jaar geleden al eens sprake van geweest', zegt hij. Ik weet bijvoorbeeld zeker dat de gemeente Haarlemmermeer Madurodam graag wil hebben in het nieuwe vrijetijdslandschap PARK 21 dat gebouwd gaat worden. Je kunt je namelijk voorstellen dat het verhaal van Nederland dat Madurodam vertelt, goed past op een locatie vlak bij Schiphol. Mensen die lang moeten wachten op hun overstap, kunnen daar dan een bezoek aan brengen.'Dit voorjaar beslist het college over het uitbreidingsplan van Madurodam. Daarna moet de gemeenteraad zich er nog over buigen.