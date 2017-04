Dick Jol hoeft van OM niet terug de cel in

DEN HAAG - Dick Jol hoeft van het Openbaar Ministerie niet terug de gevangenis in. De officier van Jusitie eiste vrijdag een gevangenisstraf van 90 dagen waarvan 75 dagen voorwaardelijk. De Hagenaar zat al 15 dagen in voorarrest, waardoor de voorwaardelijke straf overblijft.

Verder eist het OM een werkstraf van 180 uur. Volgens het OM moet de oud-scheidsrechter ook smartengeld betalen. De scooterrijdster wil 596 euro smartengeld. De andere scooterrijder wil 749 euro. De uitspraak is op 21 april.Jol zei het hele gebeuren met de scooterrijders vervelend te vinden. Hij zou een man en vrouw hebben geslagen met een metalen deel van een steiger. Ze reden in zijn straat met een scooter over de stoep en zouden bijna zijn 3-jarig dochtertje omver hebben gereden. Volgens de officier van justitie had Jol ook dreigende taal uitgeslagen: 'Ik sla je dood, ik maak je dood!'. Jol heeft spijt van wat er gebeurd is.De advocaat van Jol heeft aan het begin van de rechtszaak laten weten dat hij geen verklaring van de feiten zou geven omdat zijn stem wordt opgenomen door de media. Volgens zijn advocaat voelde Jol zich hierdoor niet vrij om te getuigen. Eerder was al bekend dat Jol niet gefilmd mag worden tijdens de zitting.Op dezelfde dag zou hij ook iemand anders met een hakbijl hebben bedreigd in Wassenaar. Volgens het OM zou Jol de bijl uit zijn kofferbak hebben gehaald en achter zijn slachtoffer zijn aangerend, terwijl hij riep: 'Kom dan, ik maak je kapot!' Er was irritatie bij een timmerman omdat Jol en zijn broer hun auto op de oprit van een huis in Wassenaar zette, waar ze werkten.De zaak werd in mei 2016 aangehouden omdat de advocaat van Dick Jol wilde dat er vijf getuigen zouden worden gehoord in de zaak. De rechter-commissaris heeft deze verhoren afgerond. Over twee weken doet de rechter uitspraak.