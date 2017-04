Aantal tramhaltes Den Haag ontoegankelijk voor rolstoelers

Een Avenio-tram (Archieffoto: Dennis Kranenburg)

DEN HAAG - Enkele tramhaltes in Den Haag zijn ook na ingebruikname van de Avenio niet toegankelijk voor rolstoelen en scootmobielen. Dat bevestigt de HTM. Ook zou in de tram worden omgeroepen dat je als rolstoeler moet doorreizen naar de volgende halte.

Een woordvoerder van het Haagse openbaar vervoerbedrijf vertelt dat een aantal haltes niet is meegenomen in het vernieuwingsprogramma van de afgelopen jaren, daarom zijn ze niet aangepakt. Het gaat onder meer om vijf haltes langs lijn 2 en twee haltes in lijn 15.



De halteperrons zijn te smal om met een scootmobiel de draai naar binnen of naar buiten te kunnen maken. Of deze haltes in de toekomst nog aangepakt gaan worden is een zaak voor de Metropoolregio. Het bandje in de tram met de stem die mensen adviseert een halte verder te reizen wordt niet meer gedraaid.



Lijn 15 stapvoets



Er is nog een beperking met de nieuwe Avenio-tram: het viaduct in lijn 15 ter hoogte van de Laan van Hoornwijck kan alleen stapvoets worden genomen. Tijdens proefritten is gebleken dat de tram te hard schudt als hij op volle snelheid over het viaduct rijdt. Dat komt doordat het spoor verouderd is. ‘Het comfort in de tram is niet goed op dat oude spoor', aldus de woordvoerder.



Wanneer dat oude spoor wordt vervangen is nog niet bekend. Tot die tijd blijft de snelheidsbeperking van kracht.



