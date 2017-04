Voorbeschouwing ADO – FC Groningen: Groenendijk wil niet te hard van stapel lopen

DEN HAAG - Met zes punten uit de laatste twee wedstrijden blaakt ADO Den Haag van het zelfvertrouwen. Dat gevoel kan zaterdagavond nog groter worden, als de Haagse ploeg binnen zes dagen de derde overwinning op rij kan boeken. ‘Als alles klopt en we kunnen opbrengen wat we tegen Willem II opbrachten, kunnen we winnen’, aldus trainer Fons Groenendijk.

Tegen Roda JC strooide Groenendijk zand in de ogen van Roda JC-trainer Yannis Anastasiou door niet Donny Gorter te laten starten, maar Nasser El Khayati. Voor de wedstrijd tegen Willem II vertelde Groenendijk dat hij heeft geleerd een winnende ploeg altijd te wijzigen, maar deed dat vervolgens niet. Is er tegen FC Groningen weer een verrassing in de maak? 'Ik denk niet dat ik deze keer kan verrassen. Ik zeg toch dat ik nog een nachtje ga slapen over de opstelling, maar dat zullen jullie waarschijnlijk niet geloven.'Het gat naar het linkerrijtje is dankzij de twee zeges nog maar zes punten. 'Laten we vooral rustig blijven. De doelstelling zal niet veranderen. Wij willen in de Eredivisie blijven zonder nacompetitie. Ook omdat ik al mijn vakantie hebt geboekt, dan heb ik gedaan voordat ik werd aangesteld bij ADO Den Haag. Ik ben nooit mijn gaan vakantie gaan annuleren, omdat ik altijd het gevoel heb gehad dat wij het direct gaan doen.'De laatste keer dat ADO Den Haag in eigen huis van FC Groningen won, was in het seizoen 2014/2015. Toen eindigde de ontmoeting in 3-0 voor de thuisploeg. Van de laatste tien competitieduels in Den Haag wist ADO er vier te winnen, FC Groningen won vijf keer en één keer eindigde het duel gelijk.De wedstrijd tussen ADO Den Haag en FC Groningen is zaterdag vanaf 19.00 uur live te volgen op 89.3 FM Radio West. Het verslag wordt gedaan door Jim van der Deijl en Bart Nolles.Jeroen ManschotFC Groningen – ADO Den Haag 2-1ADO Den Haag – FC Groningen 0-1FC Groningen – ADO Den Haag 2-1FC Groningen – ADO Den Haag 1-1ADO Den Haag – FC Groningen 3-0ADO Den Haag – FC Groningen 2-1FC Groningen – ADO Den Haag 1-2