ADO-speler Wolters ziet langer verblijf zitten: 'Ga sowieso het gesprek aan'

DEN HAAG - ADO Den Haag wil langer door met Randy Wolters en als het aan Wolters ligt, blijft hij ook langer in Den Haag. 'Ik heb het goed naar mijn zin, ik ga sowieso het gesprek aan', zegt Wolters.

'De club ADO past goed bij mij. Ik heb ook in de jeugd gespeeld. Ik ambieer wel het buitenland, maar ik zie wel wat er op mijn pad komt. Nu is dat ADO', vervolgt de buitenspeler.De afgelopen weken moet Wolters het met invalbeurten doen. Tegen Roda JC kwam hij in het veld voor Edouard Duplan en verzorgde hij de assist bij de 4-0. 'Ik werd even helemaal temmes. Ik wil graag spelen. Het kwam er allemaal uit', bekent Wolters. 'Of het hek open moet als ik scoor? Nee hoor, haha. Het zal niet gekker worden dan dit, haha.'