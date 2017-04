Gorter en Wolters ook volgend seizoen bij ADO? Als het aan de club ligt wel

DEN HAAG - Als het aan ADO Den Haag ligt, spelen Donny Gorter en Randy Wolters ook volgend seizoen in het Kyocera Stadion van ADO Den Haag. Volgens de eredivisionist hebben beiden een prima indruk achtergelaten bij de technische staf. Ook de middenvelder en aanvaller zelf willen bij ADO blijven.

De 28-jarige Gorter , oud-speler van onder meer NAC Breda en AZ, voetbalde tot december voor het Deense Viborg en tekende in januari bij ADO een overeenkomst tot het eind van het lopende seizoen. De 27-jarige Wolters kwam in diezelfde transferperiode op huurbasis over van Go Ahead Eagles. Zijn contract loopt eveneens aan het eind van dit seizoen af.'Donny is een modelprof en voegt iets toe aan onze selectie', aldus manager voetbalzaken Jeffrey van As. 'Randy heeft specifieke kwaliteiten en we zijn onder de indruk van de voetballer Wolters.'